Yeni Lexus LS ve Mirai kendi kendine şerit değiştirecek

Advanced Drive, aynı şeritteki diğer araçları tespit etmek için aracın teleskopik kamerası ve LiDAR’dan alınan verilerin yanı sıra yüksek hassasiyetli haritalardan alınan bilgileri de kullanıyor.

Sürücü navigasyon sisteminde varış noktasını belirlediği sürece, teknoloji, şerit değiştirme, diğer araçlardan mesafeyi koruma, şerit bölünmeleri ve diğer araçları sollama söz konusu olduğunda durumları değerlendirebilecek ve kararlar alabilecek. Örnek olarak kamyonlarla ve diğer büyük araçlarla olan mesafeyi koruyabiliyor. Ayrıca şeritlerin birleştiği noktalara doğru daha erken yavaşlayabiliyor.

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI DA TAKİP EDİYOR

Yeni sistem araç içinde yer alan bir kamera sayesinde sürücüyü de takip ediyor. Eğer sürücü uykulu ve dikkati dağılmış biçimde hareket ederse öncelikle sesli olarak uyarı veren sistem sonrasında ise emniyet kemerini titretiyor. Bu uyarılara ek olarak baş üstü aydınlatmasını açıp kapatıyor.

Sürücüden yanıt gelmiyorsa, sistem aracı kademeli olarak yavaşlatabilir, kapıları açabilir ve yardım çağırabilir. Çarpışma olasılığının olması durumunda, teknoloji, baş üstü ekranı ve sesli uyarıcıyı kullanarak sürücüyü uyarabilir. Bununla birlikte, çarpışmanın meydana gelme olasılığı yüksekse, frenleri uygulayabilir ve kaçınma eylemine yardımcı olabilir.

Advanced Drive, 8 Nisan 2021’de Japonya’da çıkan yeni Lexus LS ve 12 Nisan’da satışa sunulacak olan yeni Toyota Mirai yakıt hücreli araç ile ilk kez sahneye çıkıyor. Toyota ayrıca, 2022 Lexus LS’nin ABD serisinde Advanced Drive teknolojisine sahip ilk araç olacağını doğruladı. Autoblog’un belirttiği gibi, bunlar, otomobil üreticisinin sürücü destek teknolojisi için yeni özellikler sunmak için kullanacağı kablosuz güncellemeleri alabilen ilk Toyota modelleri.