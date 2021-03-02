Yeni otomobil deyip geçmemek lazım

Sıfır kilometre araç pazarındaki dinamiklerin pandemi sebebiyle değiştiği ifade edilirken, ikinci el ilan platformlarında ortalama 1000 adet olan sıfır kilometre araç sayısı, hali hazırda 30 bin adete kadar çıktı. Tüketiciye ulaşmayan otomobiller, kar amacıyla galeriler ve vatandaşlar tarafından satın alınıp, tekrar satışa sunuluyor. Fakat uzmanlar, teknik anlamda artık “ikinci ele” düşmüş sıfır kilometre araçların ekspertiz işlemlerinde birçok değişen-boyalı parça problemiyle karşılaştıklarını dile getiriyor. Kullanılmamış olduğu güvencesiyle bu otomobilleri satın alan tüketiciler, başka kullanıcılara araçlarını satmak üzere ekspertiz yaptırdığında birçok sürprizle karşılaşıyor ve mağdur oluyor.

Gündemde olan bu araçlar hakkında görüşlerini paylaşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Sıfır kilometre bu araçların nakliyesi amatör bir şekilde yapılıyor. Çekiciden düşebiliyor, park esnasında diğer araçlar çarpabiliyor, dolu yağışına ve birçok fiziki etkene maruz kalabiliyor. Daha dikkat çekici olan konuysa şu; ÖTV oranı düşük seviyede kaldığı için daha uygun fiyat etiketiyle satılan donanımsız araçların albenisini artırmak adına deri döşeme ya da alkantara uygulaması yapılıyor.” dedi.

YENİ OTOMOBİLE DERİ DÖŞEME YAPMAK İÇİN KAPILAR SÖKÜLÜP TAKILMIŞ

Emre açıklamasına, “Ekspertize gelen bazı sıfır km araçların 4 kapısının da sökülüp tekrar takıldığını tespit ettik; sonradan deri döşemeye çevirmek için koltukları çıkarmak suretiyle kapıların söküldüğü ortaya çıktı. Tüm bunlar araç başına 30-40 bin TL’ye kadar değer kaybı yaşamanıza neden olur. En yakın dostunuzdan dahi olsa, gelecekte mağdur olmamak için ikinci ele düşmüş sıfır kilometre her otomobili tarafsız ve kurumsal bir ekspertiz noktasında kontrol ettirmekte ısrarcı olun.” diye ekledi.