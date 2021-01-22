Yeni Seat Leon Türkiye’de

Bugüne kadar 2,2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak İspanyol markanın amiral gemisi pozisyonunda olan Leon, en yeni ve en güncel haliyle Türkiye’de 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Otomobilin, 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak.

Seat Leon’un ön tasarımında tamamen yenilenen ızgara ve ön aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Farlar bir önceki jenerasyona göre daha geride konumlandırılmış. Ön farlarda kullanılan LED teknolojisi, en karanlık yolu bile sürücüye görünür hale getirerek görüş mesafesini iyileştiriyor.

Seat Leon’un arkasında ise bagaj boyunca uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka farlar, sportif bagaj yapısı ile aracın dinamik kimliğini vurguluyor. LED aydınlatmalar ve arka spoiler ise hareketli çizgiler oluşturuyor. Yan ayna altlarında yanan karşılama ışığı da yere “Hola!” (Merhaba) kelimesini yansıtarak Leon severleri sıcak bir şekilde karşılıyor.

MQB Evo platformunda tasarlanan otomobil; 4.368 mm uzunluk, 1.799 mm genişlik, donanımına göre değişkenlik gösterebilen 1.456 mm yükseklik ile 2.686 mm aks mesafesine sahip. Yeni Leon bir önceki nesline göre 50 mm daha uzun aks mesafesine sahip olması sayesinde arka koltuklarda hissedilir derecede daha geniş bir diz mesafesi sunuyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise sürücü ve yolcu odaklı tasarımda fonksiyonellik ve minimalizm hemen dikkat çekiyor. 10,25” boyutundaki dijital gösterge paneli, onu çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam eden dekoratif kaplamalar yardımıyla hafiflik ve “süzülme” hissi veriyor. 10 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi fiziksel düğme sayısının azaltılmasını sağlamış.

Yeni SEAT Leon Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde beş yıldıza layık görüldü. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Şerit Takip Asistanı da dahil olmak üzere bir dizi yeni gelişmiş sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra, 7. hava yastığı olarak “Ön Orta Bölümde Merkezi Hava Yastığı” aracın tüm donanımlarında standart sunuluyor.

Yeni Leon Türkiye'de ilk etapta Style, Style Plus ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunulacak. Konfor odaklı Xcellence donanım paketi ise 2021 ikinci çeyrek içerisinde satışa sunulacak.

Style donanımında standart olarak sunulan 16″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar, EcoLED Ön ve Arka Farlar, Dönüşe Duyarlı LED Ön Sis Farları, Elektrikli Ayarlanabilir ve Isıtmalı Yan Aynalar, Arka Park Sensörleri, Otomatik Klima, Ön ve Arka LED Okuma Lambaları, LED Aydınlatmalı Makyaj Aynaları, Anahtarsız Çalıştırma Sistemi, Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon Simidi, 8,25″ Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya Sistemi, Sürücü ve Yolcu Yükseklik Ayarları, Ön Bölge Asistanı (Front Assist), Şerit Takip Asistanı (LKS) ve Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call) öne çıkan özellikler arasında bulunuyor.

Style Plus pakette ise Style donanıma ek olarak Üç Bölgeli Otomatik Klima ile birlikte Isı Kontrollü Arka Orta Havalandırma Kanalı ve Arkada Aydınlatmalı USB-C Çıkışları sunuluyor. Görsel olarak Koyu Karartılmış Arka Camlar eklenirken; teknoloji cephesinde ise Geri Görüş Kamerası, Kablosuz Şarj Ünitesi ve Full Link Teknolojisi öne çıkan diğer özellikler arasında göze çarpıyor.

Otomobile daha sportif bir karakter kazandıran FR donanım paketinde ise 17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Full LED Mercekli Ön Farlar, “Infinite LED” Arka Farlar, Dinamik LED Arka Sinyaller ve Yan Ayna Altlarında “Hola” Karşılama Işığı, Koyu Karartılmış Arka Camlar, Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar, Ön ve Arka Park Sensörleri, Üç Bölgeli Otomatik Klima ve Isı Kontrollü Arka Orta Havalandırma Kanalı, 10,25″ Dijital Gösterge Paneli, Tek Renkli LED Ambiyans Aydınlatması, 10″ Dokunmatik Renkli Ekranlı Multimedya Sistemi, Krom Egzoz Görünümlü Arka Difüzör, bagaj kapağında FR logosu, Sürüş Profili Seçimi, İç bölümde deri kaplamalı kapı paneli, spor tip koltuklar ile kırmızı dikişli koltuk döşemeleri ve FR logolu deri direksiyon simidi yer alıyor.

Leon'da benzinli motorların tamamı turboşarjlı TSI motor seçeneklerinden oluşuyor. 1.0 litre motor seçeneklerinde 110 hp düz vites ve 7 ileri DSG otomatik vites seçenekleri bulunuyor. 1.5 litre benzinli motorlar ise 130 hp düz vites ve 150 hp 7 ileri DSG otomatik vites seçeneğiyle sunuluyor.

Otomatik vites seçeneklerinin tümü 48V Li-Ion batarya ve jeneratör içeren bir hafif-hibrit (mHEV) teknolojisiyle donatıldı. Yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde iyileşme sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu sistem, araca kalkış esnasında destek sağlamak amacıyla devrede oluyor. Uygun koşullar sağlandığında, dur-kalk esnasında alternatör üzerinden motorun çalışması sağlanıyor.

Yeni Seat Leon ülkemizdeki Seat satıcılarında yerini aldı. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 231 bin 500 TL olarak belirtildi.