Yeni Volkswagen Caddy’nin fiyatı belli oldu

Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Ticari Araç'ın en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy'nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

Volkswagen'in MQB platformunda üretilen ilk ticari aracı olan beşinci nesil Caddy, tamamen yeni ve geliştirilmiş farklı sürüş destek sistemleriyle daha güvenli hale gelirken, sunduğu birçok özellikle de sınıfının en dijital ve en güvenli aracı olma özelliğine sahip.

Yeni Caddy, dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip Dijital Gösterge Paneli ‘Innovision Cockpit’ ve genişletilmiş iç mekanıyla, konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor.

Yeni Caddy'de sunulan dört silindirli 2.0 litrelik TDI motor, bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla güç (122PS) ve yüzde 25 oranında daha fazla tork (320Nm) sunuyor.

Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy'nin ‘Impression' modeli 224 bin 900 TL'den, ‘Life' modeli 241 bin 900 TL'den, ‘Style' donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy'nin ‘Cargo' versiyonu ise 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Caddy ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin TL'ye satışa sunuluyor.