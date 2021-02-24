Yeni Volvo S60 nihayet Türkiye’de

Volvo S60 resmi olarak Türkiye’ye ayak bastı. Markanın aslında 2018 yılının son aylarında ortaya çıkarttığı modeli ilk etapta Amerika’daki tesiste üretilmeye başlandı. Sonrasında ise Volvo’nun Çin’deki fabrikası Türkiye gibi ülkelerin imdadına yetişti.

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan karşılıklı gümrük vergileri Amerika’dan ithal edilen otomobillerin önünde çok büyük bir engeldi. Yeni S60 ithalatını Çin’de üretilen otomobillerle çözen Volvo Cars Turkey bu segmette yıl sonuna kadar 1000 adetlik S60 satış hedefine sahip.

Yeni model lansmanında konuşan Volvo Turkey CEO’su, 2020 yılının ilk yarısından itibaren satışların tüm pazarda toplandığını, elektrikli ve plug-in hybrid motorlu araçlarının satışlarının 2 kat arttığını belirtti.

2019 yılında yüzde 1.07’lik pazar payına sahip olan marka 2020 yılında bunu 1.35’e çıkarttı. Volvo bu pazar payı artışını satışlarını 4155 adetten 8200 adede çıkararak gerçekleştirdi. İsveçli markanın geçen yıl en çok sattığı model ise 4155 adet ile XC40 oldu.

Volvo Cars Turkey’in 2021 yılı pazar tahmini ise 625 bin adet. Marka bu pazardan 2021 yılında yüzde 1.4’lük pay almayı hedefliyor. Ayrıca premium segmentte 55 bin adetlik araç satışının gerçekleşeceğini bekliyorlar. Markanın 2021 yılı satış hedefi ise 9000 adet olarak belirlenmiş.

Volvo’nun elektrik motorlu araç stratejisi açıklandığı tarihten itibaren çok dikkat çekmişti. Bu stratejinin ilk örneği olan XC40 Recharge yani tam elektrikli XC40 henüz Türkiye’de satılmıyor. Bu konuyla alakalı açıklama yapan Volvo Cars Turkey CEO’su Magnus Boman, “XC40 Recharge çok özel ve çok önemli bir modelimiz. Otomobile olan talep oldukça yüksek ve üretim hacmimiz istediğimiz seviyeye ulaşmak üzere. Ancak XC40 Recharge’yi Türkiye’ye getirebilmemiz şu an 2022 yılının başından önce zor olarak gözüküyor.” dedi.

YENİ S60 TÜRKİYE FİYATI 677 BİN TL

Yeni S60’ın Türkiye’de satılacak olan örnekleri Inscription adında olan tek donanım paketiyle gerçekleşecek. Otomobil 2 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli motor ve mild hybrid teknolojisine sahip. 250 hp güç üreten bu otomobil 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombin edilmiş ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip.

Türkiye’ye getirilen ilk 200 aracın donanımları da oldukça özel olarak seçilmiş. Panaromik cam tavan, deri döşeme, 8 yönlü elektrikli koltuklar, 18 inç boyutundaki alaşım jantlar, eller serbest açılan bagaj kapağı ve anahtarsız giriş, koltuk ve direksiyon ısıtma gibi öne çıkan özelliklere sahip. Bu donanımda olan otomobillerin fiyatı ise 677 bin TL.