Yılın ilk yarısında üretimde de ihracatta da artış gerçekleşti

Hem üretim hem de ihracatta çıkışını sürdüren otomotiv sektörü ocak-haziran verileri ile yılın ilk yarısını ihracat lideri olarak kapattı. Yılın ilk 6 ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi ise yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşirken aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 artarak 461 bin 528 adet oldu.

Otomobil ihracatının ise yüzde 6 artarak 297 bin 127 adet olduğu ocak-haziran döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan verilere göre, son 10 yıllık ortalamalara göre, ilk 6 ayda toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 17 arttı. Hafif ticari araç ve ağır ticari araç pazarı ise 10 yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam ihracattan yüzde 13.7 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk yarısını lider tamamladı.