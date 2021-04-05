Yurtdışından bakım ve tamire gelene ekstra ücret

Türkiye’ye yurtdışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem gördükten sonra boş olarak ülke dışına çıkış yapan araçlardan ücret talep edilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak bu masraf 2000 euro altında ise 600 euro veya Türk Lirası olarak geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.