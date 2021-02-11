Yüzde 100 yerli şarj istasyonu

Volti Home, Volti Station, Volti Go ve Volti Cable olmak üzere dört ürün gamıyla görücüye çıkan Volti, güvenli, hızlı ve her yerde aracınızı şarj edebilme imkânı tanıyor.

Mercedes-DAIMLER, TIRSAN-Kässbohrer, BMC gibi otomotiv firmalarının lisanslı tedarikçisi olan Sertplas'ın kendi bünyesinde yer alan Ar-Ge merkezindeki çalışmalarıyla “Volti Akıllı Şarj” doğdu. TÜBİTAK ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de katkılarıyla geliştirilen Volti, Türkiye'de ilk defa yazılımından tasarımına kadar yüzde yüz yerli olarak üretildi.

Sertplas Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Serter, “Piyasada enerji ve otomotiv sektörünün liderleriyle yapacağımız iş birlikleriyle var olacağız; şimdiden sektörün önde gelen birçok firmasıyla görüşmeye başladık. Biz enerji firması değiliz; biz üreticiyiz ve yapacağımız işbirlikleriyle ürünlerimiz istasyonlarda ve e-ticaret sitelerinde yer alacak” dedi.

Volti, sahip olduğu teknolojileriyle de rakiplerden ayrılıyor. Isınma, şebeke dalgalanması gibi aksaklıklarda şarj işlemini beklemeye alıyor. Özel yazılımı sayesinde şarjın güvenliğini kontrol edip ve her şey normale döndüğünde şarja kaldığı yerden devam edebiliyor.

DÖRT FARKLI ŞARJ İSTASYONU VAR

Volti HOME: Evinizde veya apartmanınızın otoparkında kurulan Volti Home, bölgenizin enerji altyapısına uyum sağlayabilecek hızlı ve multi güç seçenekleriyle üretilmiştir. 22 kilowatt seçeneğiyle 1-2 saat arasında; 7.4 kw seçeneğinde de 4-6 saatlik bir sürede şarj imkanı sunar.

Volti STATION: Volti STATION şirketler, istasyonlar gibi çoklu kullanıcıya hitap eden alanlara kurulur. 22 kilowatt seçeneğiyle 1-2 saat arasında; 7.4 kw seçeneğinde de 4-6 saatlik bir sürede şarj imkanı sunar.

Volti GO: Tıpkı cep telefonunuzun şarj aleti gibi yanınızda taşıyabileceğiniz portatif Volti Go ile aracınızı herhangi bir ev tipi prizden şarj edebilirsiniz.

Volti Cable: Şarj ara kablosu olan Volti Cable, aracınızı şarj istasyonlarında kendi kablonuzla

şarj etmenizi sağlar. 22kW'a kadar güç aktarımını destekler.