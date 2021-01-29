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Zirveyi tekrar kaptılar

Toyota, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisine rağmen 9.5 milyon adetlik global satış ile dünya otomotiv sektöründe en çok satışı gerçekleştiren üretici oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:48, 29/01/2021
Haberler Otomotiv
Zirveyi tekrar kaptılar

Yıl toplamında önceki yıla göre sadece yüzde 10.5 düşüş yaşayan Toyota, Aralık ayında yüzde 10.3 büyüme kaydederek, yılın son dört ayında arka arkaya gelişim gösterdi. Toyota'nın bu başarısında son dönemde yükselişte olan Kuzey Amerika, Çin, Avrupa ve Japonya'daki satışlar etkili oldu. Son 3 ayda elde edilen önceki yıla göre yüzde 6.8 büyüme ise ilk tahminlerin ötesine geçti.

Toyota, 2020 yılında elektrik güç ünitesine sahip otomobillerinin de satış oranını artırmayı başardı. Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika başta olmak üzere global elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 23'e yükseldi. Toyota'nın dünya çapında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 1.7 puan artarak 1.95 milyon adet olarak gerçekleşti.