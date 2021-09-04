116 yaşında corona virüsünü yendi

Coronaya yakalandıktan bir süre sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yenerek servise gönderildi.

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gittikten sonra Korona virüse yakalanan 8 çocuk annesi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, virüsle mücadele kapsamında tedavi altına alındı.

Emirdağ'da 1 hafta yoğun bakımda kalan Karatay, çocuklarının başvurusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şehir hastanesinde de yaklaşık 2 hafta tedavi gören asırlık çınar, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin sonunda corona virüsünden kurtuldu.

Yoğun bakımdan çıkarılan 116 yaşındaki hastanın, ilerleyen yaşı ve hastalık sonrası meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hastanenin servisinde bir süre daha kalacağı öğrenildi. Hastanın oğlu İbrahim Karatay (60), annesine 1 doz Sinovac aşısı yaptırdıklarına dikkat çekerek, herkesi 2 doz aşı olmaya davet etti.