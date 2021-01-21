Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

116 yaşında iki kadına, corona aşısı yapıldı

Ankara'da yaşayan ve ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel'e evlerinde corona virüsü aşısı yapıldı.

Güncellenme: 13:42, 21/01/2021
Haberler Sağlık
116 yaşında iki kadına, corona aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı.

Bu kapsamda Çankaya ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel’in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı. Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı” denildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirHuzurevlerinde corona aşısı yapılmaya başlandıHuzurevlerinde corona aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Çankaya Çin Corona Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Twitter