2 bin 700 metre yükseklikte internete erişip, bin 950 metre yükseklikte aşı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van’da görevli sağlık personeli Çakır’ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda Çakır’ın, bin 950 metre yükseklikte bulunan Dağsu Yaylasında yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimini yakaladığı bilgisi yer aldı.

Koca, paylaşımında “Van, Dağsu Yaylası. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2 bin 700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı” dedi.

SAĞLIK PERSONELİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Bakan Koca, diğer paylaşımında da “Gazal teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet” dedi.

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