2 ildeki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca, 3 şehri işaret etti

Güncel corona virüsü verilerine göre, dün 6 bin 907 olan yeni vaka sayısı, bugün 7 bin 304’e yükseldi. Dünkü can kaybı 43, bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel verilerle ilgili değerlendirmesinde beş ilden bahsetti.

“Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı” diyen Koca, sıranın Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman’da olduğunu belirtti.

Koca, paylaşımında “Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım” mesajına da yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.12, ikinci doz ortalaması yüzde 30.78, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 61 milyon 125 bin 726 oldu.

Verilere göre, en yüksek aşılama oranına sahip iller Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip illerin Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak açıklandı.