2 ildeki yeni gelişmeyi duyuran Bakan Koca’dan 2 il için çağrı

Bartın ve Burdur'daki yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki il içinse çağrıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilde yaşanan yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye’nin aşı haritasında Bartın ve Burdur’un da mavi olduğunu açıklayan Koca, “Bartın ve Burdur 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75'in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım” dedi.

“BİR AN ÖNCE İSTİYORUZ”

İki ile de çağrıda bulunan Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Sivas ve Adana’da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu iki ilin rengi Turuncu yerine Sarı. Yüksek risk düzeyini orta risk düzeyine indiren Sivas'la Adana'yı bir an önce haritada Mavi görmek istiyoruz.”

“64 ŞEHRİMİZE SEVGİLER”

Koca, bir sonraki paylaşımında ise, “Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Covid-19'a karşı Mavi bir Türkiye haritası! İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın aşı tablosuna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 68.56, ikinci doz ortalaması yüzde 49.09, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 79 milyon 14 bin 674 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Iğdır, Siirt, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa.

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