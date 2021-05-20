İki sağlık çalışanı daha coronadan öldü

Türk Tabipleri Birliği, 2 sağlık çalışanının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. TTB’den yapılan açıklamada Balıkesir Devlet Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Medine Gündüz’ün COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan’ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

SAYI 430’A ULAŞTI

Yaşamını yitiren sağlık çalışanları için başsağlığı mesajı yayımlayan TTB, “Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz, oyalama değil yasa” ifadelerini paylaştı.

Corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 430’a ulaştı.

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