Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki sağlık çalışanı daha coronadan öldü

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan ve Hemşire Medine Gündüz'ün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Güncellenme: 01:35, 20/05/2021
HaberlerSağlık
İki sağlık çalışanı daha coronadan öldü

Türk Tabipleri Birliği, 2 sağlık çalışanının corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. TTB’den yapılan açıklamada Balıkesir Devlet Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Medine Gündüz’ün COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul’da özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Arıkan’ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

SAYI 430’A ULAŞTI

Yaşamını yitiren sağlık çalışanları için başsağlığı mesajı yayımlayan TTB, “Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz, oyalama değil yasa” ifadelerini paylaştı.

Corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 430’a ulaştı.

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 19 Mayıs tablosuSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 19 Mayıs tablosuİlginizi ÇekebilirEn fazla vakaya sahip kent! 'İhanet edilmiş gibi hissediyoruz'En fazla vakaya sahip kent! 'İhanet edilmiş gibi hissediyoruz'
Balıkesir Çarşamba Corona Erzurum hemşire istanbul Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:01:34,