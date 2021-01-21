28 yaşındaki asistan doktor hayatını kaybetti

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan 28 yaşındaki doktor İlker Tosun, 18 Ocak’ta evinde ölü olarak bulundu. Genç yaşta hayatını kaybeden doktor Tosun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Tosun'un ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun'un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz” açıklaması yapıldı.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemur ise genç doktorun ölümüne ilişkin, ” Evinde hayatını kaybetmiş genç doktorumuz. Daha önce corona virüsüne yakalanmış ve atlatmış. Ölüm nedenine ilişkin kesin bir bilgimiz yok. Yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak” dedi.

Doktor İlker Tosun, 2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş 2019 yılından bu yana da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyordu.