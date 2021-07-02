3. doz corona aşısı gerekli mi? Delta varyantı için ne yapmalıyız?
Aşılamada bir panik havası var. Sağlık Bakanlığı daha milyonlarca insan ikinci doz aşıya ulaşamamışken üçüncü doz corona virüsü aşısına başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması da kafaları karıştırdı. Biontech olanlar mı Sinovac olanlar mı üçüncü doz aşıyı olacak? Diğer ülkelerde uygulama nasıl? Alişer Delek'in konuğu ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz...