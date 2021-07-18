3 ilin ismini sayan Bakan Koca’dan bayram uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz corona virüsü verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgilerin de yer aldığı tabloya dikkat çeken Koca; Aydın, İzmir ve Tekirdağ’ın maviye yaklaştığını söyledi.

BAYRAM UYARISI

Halka bayram uyarısında da bulunan Koca, “Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 18 Temmuz verilerine göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.74, ikinci doz ortalaması yüzde 33.38, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 290 bin 483 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis. Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane

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