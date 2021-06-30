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30 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Haziran Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise düne göre düştü...

Güncellenme: 21:07, 30/06/2021
HaberlerSağlık
30 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 228 bin 163 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 786 bin 975’e ulaştı.

VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Semptom gösteren 522 hastayla birlikte 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 45 artarak 49 bin 732’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI: 727

Son 24 saatte, 7 bin 191 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 727 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Haziran verilerine göre, 229 bin 846 test yapılırken semptom gösteren 510 hastayla birlikte 5 bin 846 yeni vaka tespit edilmişti. 53 kişi hayatını kaybederken 6 bin 536 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:20:53,