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33 yıllık hemşire corona virüse yenik düştü

Kayseri Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve 25 Şubat'ta sağlık memuru eşi ile birlikte corona virüse yakalanan 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç, hayatını kaybetti.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 13:38, 11/03/2021
HaberlerSağlık
33 yıllık hemşire corona virüse yenik düştü

Kayseri Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, 2 hafta önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle corona virüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. 3 gün sonra evde durumu ağırlaşan Neşe Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli şu ifadelere yer verdi:

“Covid can yakmaya devam ediyor. 33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Covid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden Hemşire Neşe Dalgıç’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum”

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Çocuk Corona hemşire Kayseri Ramazan Sağlık sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:34,