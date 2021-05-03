36 yaşındaki anestezi doktoru kalbine yenildi

Evinde olduğu sırada kalp krizi geçirerek görev yaptığı özel hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan genç doktor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor için görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Cenazeye katılan ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı dileyen Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun, “Sedanur kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz. Kendisini çalıştığı hastaneden cennete uğurluyoruz. Sağlık çalışan kardeşlerimizin ve hepimizin başı sağ olsun diliyorum” dedi.

Uzun zamandır çalıştığı hastanenin önünde sağlık çalışan arkadaşları ve doktorlar tarafından son yolculuğuna uğurlanan Anestezi Uzmanı Dr. Seda Nur Özkan, alınan helalliğin ardından Dönüklü mevkisinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. (İHA)