4 bin 600 nüfuslu ilçe corona vaka sayısı sıfırlandı

Laçin’de görev yapan Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı olan Emine Karataş, ilçedeki vaka sayısının sıfıra indiğini duyurdu. Kaymakamlığa ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Karataş, etkili ve disiplinli çalışmalara, vatandaşların da kurallara titizlikle uymaları sonucu ilçe genelinde pozitif veya temaslı vaka bulunmadığını söyledi.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kaymakamı Emine Karataş, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim” diyerek kurallara aynı titizlikle uyulmasını talep etti.

İLÇE VAKA SAYISINI NASIL SIFIRLADI?

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı ilçe genelinde corona virüs vakalarının tamamen bitmesinin tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Vatandaşların kurallara uymalarının yanı sıra, Laçin’in genç Kaymakamı Emine Karataş, her hafta köylere, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş yerlerine maske dağıtımı yaptı. Karataş ve sağlık ekipleri vatandaşlarla toplantılar yaparak covid-19 hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi. Köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek alınabilecek tedbirler hakkında fikir aldı. Denetimleri sıkı bir şekilde yapılmasını sağlayan Kaymakam Emine Karataş, verilen mücadele sonucunda da corona virüsünü sıfırladı.