50 kanser türünü teşhis edebilen kan testi geliştirdiler

Bilim insanları, bir kişide hastalığın herhangi bir klinik belirtisi veya semptomu ortaya çıkmadan önce 50’den fazla kanser türünü tespit edebilen basit bir kan testi geliştirdi.

Sonbaharda Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarafından da pilot uygulaması yapılan test, 50 yaş ve üzeri hastalar da dahil olmak üzere hastalık riski yüksek olan kişilere yönelik geliştirildi. Test; baş-boyun, yumurtalık, pankreas, yemek borusu ve bazı kan kanserleri gibi erken evrede teşhis edilmesi zor olan birçok hastalık türünü tespit edebiliyor.

YANILMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Bilim insanları testin, kanseri herhangi bir belirti veya semptom ortaya çıkmadan önce doğru bir şekilde tespit ettiğini ve çok düşük bir yanılma oranına sahip olduğunu söyledi.

ABD merkezli Grail şirketi tarafından geliştirilen test, tümörlerden kan dolaşımına sızan genetik kod parçalarındaki kimyasal değişiklikleri araştırıyor. Test; tümörler tarafından dökülen ve kanda dolaşan DNA’yı inceleyerek çalışıyor.

Yapılan son çalışma, testin etkileyici derecede yüksek bir doğruluk seviyesine sahip olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, hastalığı olan 2.823 ve olmayan 1.254 kişide testin performansını analiz etti. Test; hastalığın tüm evrelerinde, vakaların yüzde 51,5’inde kanserin ne zaman mevcut olduğunu doğru bir şekilde belirledi ve vakaların yalnızca yüzde 0,5’inde yanlış bir tespitte bulundu. Ayrıca, vakaların yüzde 88,7’sinde de kanserin vücutta bulunduğu dokuyu da doğru bir şekilde tanımladı.

TEDAVİNİN BAŞARILI OLMA OLASILIĞI YÜKSELECEK

ABD’deki Cleveland Clinic’te Glickman Üroloji ve Böbrek Enstitüsü başkanı olan ve araştırmanın ilk yazarı Dr Eric Klein şunları söyledi: “Kanserin erken teşhisiyle tedavinin başarılı olma olasılığı yükseliyor, sahip olduğumuz en önemli fırsatlardan biri bu. Bu veriler, mevcut tarama testleriyle birlikte kullanıldığında, çoklu kanser tespit testiyle beraber halk sağlığı üzerinde derin bir etkisi olabileceğini gösteriyor.”

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi Kanser Kliniği Direktörü Prof Peter Johnson ise şunları söyledi: “Bu son çalışma, hastalığın tedavisi için bir şans olabileceğini gösteriyor. Veriler cesaret verici. Bu testin Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi genelinde kliniklerde nasıl performans göstereceğini görmek için çalışmalar üzerinde Grail ile birlikte çalışıyoruz.”

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