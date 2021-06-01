50 yaş üzeri için aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.. İlginizi ÇekebilirBakan Koca açıkladı! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Sau011flu0131k","pageIdentifier":6463029}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/50-yas-uzeri-icin-asi-aciklamasi-6463029');var aip2_pageCategory = "sozcu-Sağlık";aip2('newsArticle', {"identifier":6463029,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/50-yas-uzeri-icin-asi-aciklamasi-6463029/","headline":"50 yau015f u00fczeri iu00e7in au015fu0131 au00e7u0131klamasu0131","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Corona","Eyl\\u00fcl ay\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","Twitter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/01/iecrop/asi-dha-1_16_9_1611412750_16_9_1622550239.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2021-06-01 15:24:40","dateModified":"2021-06-01 15:24:40","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":863}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/50-yas-uzeri-icin-asi-aciklamasi-6463029/');