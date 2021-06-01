Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

50 yaş üzeri için aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üzeri vatandaşlar için aşı programının başladığını duyurdu.

Güncellenme: 15:24, 01/06/2021
HaberlerSağlık
50 yaş üzeri için aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.

İlginizi ÇekebilirBakan Koca açıkladı! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?Bakan Koca açıkladı! Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
Corona Eylül ayı Sağlık Sağlık Bakanı Twitter