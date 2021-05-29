65 yaş üstüne pandemi testi

CovId-19 pandemisi, tüm yaş grupları içinde en çok yaşlıları etkiledi. Risk faktörleri kapsamında ilk sırada yer alan yaşlılar bir yılı aşkın süredir hem sosyalleşemedikleri hem hareketsiz bir yaşam sürdükleri hem de hastaneye gidemedikleri için fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşıyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu süreçte onların sağlık durumlarıyla ilgili ipuçları verecek bir test eşliğinde tavsiyelerini şöyle sıraladı:

BU DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT!

Öncelikle yaşlı aile bireylerinizde şu değişikliklerin olup olmadığına bakmalısınız:

■ Eskiden zevk aldıkları şeylere ilgilerini kaybettiler mi?

■ Evleri veya bahçeleri hiç olmadığı kadar dağınık mı?

■ Kilo verdiler mi ya da aldılar mı?

■ Uyumakta güçlük çekiyorlar mı?

■ Yıkanma sıklıkları azaldı mı?

■ İlaçlarını almayı unutuyorlar mı?

■ Faturalarının ödeme tarihini kaçırıyorlar mı?

■ Bir zamanlar parçası oldukları arkadaşlarından, sosyal çevrelerinden uzaklaşıp her türlü iletişimi kestiler mi?

ERKEN ÖNLEM ALINMALI

Bu soruların birkaçına cevabınız ‘Evet' ise yakınınızı fiziksel ve zihinsel yönden muayene edilmesi için bir hekime götürmelisiniz. Özellikle depresyon, anksiyete veya hafıza kaybı ne kadar erken teşhis edilirse, kötüleşmeyi önlemek veya geciktirmek o kadar mümkün olur.

İŞTE TAVSİYELER

65 yaş üstü bir bireyseniz aşağıdaki önerilerle pandemi sürecini daha rahat geçirebilirsiniz:

■ Her gün aynı saatte kalkın, aynı saatte yemek yiyin ve ilaçlarınız alın, aynı saatte uyuyun. Rutin bir düzen hem beyni hem de vücudu iyi hissettirir.

■ Sevdiklerinizle telefon görüşmeleri yapın, eğer mümkünse görüntülü aramalarla gündelik konuşmalarda bulunun. Pencereden ya da balkondan komşularınızla sohbet edin.

■ Evde veya varsa bahçenizde, size bir amaç duygusu verecek ve stres ile anksiyeteyi azaltacak hobilerle uğraşın.

■ Fotoğraf albümlerini düzenlemek, tarif kitaplarına bakarak yemek yapmak, yeni bir dil öğrenmek, kitap okumak, satranç gibi oyunlar oynamak bilişsel işlevlerinizi aktif tutar.

■ Hafızanızın kötüleştiğini hissediyorsanız ya da depresif duygularınız varsa bir sağlık uzmanından randevu alın.

■ Evde kaldığınız süreçte mutlaka fiziksel egzersiz yapmaya çalışın. Her gün yarım saat, yürüme, koşma, basit esneme hareketleri, kas gevşetme, ağırlık kaldırma gibi uygulamalar yapabilirsiniz.

■ Evinizi temiz havayla sık sık oksijenlendirin ve güneş gören bir pencere önünde, balkonda ya da bahçede D vitamini depolayın. Bu kendinizi hem iyi hissetmenizi sağlar hem de bağışıklığınızı güçlendirir.