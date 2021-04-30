770 gram olarak dünyaya gelen bebekten iyi haber

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 30 haftalık 770 gram olarak doğan kız bebek, acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. İki ay süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 bin 40 gram ağırlığa ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilen bebek ailesine kavuştu.

Bebeğin anne ve babası yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi personeline teşekkür ederek bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. (İHA)

