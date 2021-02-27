9 adımda sağlıklı beslenme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Şafak anlattı:

COVID-19 sağlığımız için büyük bir tehdit… Peki dünyayı saran kalp-damar, KOAH, diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların, her yıl 41 milyon (tüm ölümlerin yüzde 71'i) insanın ölümüne neden olduğunu biliyor muydunuz? “Özellikle kalp-damar hastalıkları ölümlerinin büyük kısmından sorumludur” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Şafak, kronik hastalıklardan korunmada büyük öneme sahip sağlıklı beslenmenin 9 yolunu şöyle sıraladı:

1-Bağışıklığınızı güçlü tutun: Dengeli beslenmenin temelinde yer alan gıda çeşitliliği güçlü bağışıklık sisteminin temelini oluşturur. Mevsiminde sebze-meyve, kurubaklagiller, taze balık ve abartısız süt, et grubu gıdalarla sofranızı dengeli bir şekilde hazırlayın.

2-Akdeniz diyetini tercih edin: Diyetinizi her daim taze ve mümkünse çiğ sebze ve meyve içeriğince zengin, temel gıda olarak çok az işlenmiş kepekli tahıllar ve baklagiller ve orta derece balık ile düşük miktarda tüketilen kırmızı et tercih edilmelidir. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, fındık, avokado ve tohumlar ana yağ kaynakları olmalıdır. Şekerli, tuzlu, beyaz un içerikli ve hayvansal yağlar günlük beslenmedeki miktarı en düşük içerikler olmalıdır.

3-Antioksidanları unutmayın: Kırmızı pancar, yaban mersini, çilek, mor lahana, domates gibi koyu kırmızı, mor meyve ve sebzeler vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller, kan şekerini dengeler.

4-Vitaminleri gıdalardan alın: Beslenmenizi oluştururken her daim önceliğiniz karın tokluğu olmamalı. ‘Bugün B grubu vitaminleri aldım mı?', ‘yeterli C vitamini tüketiyor muyum?', ‘demir minerali seviyem nasıl?' gibi sorulara cevap verebilmek için dengeli beslenin. Hayati bir öneme sahip D vitamininin süt ve süt ürünleri, yumurta, balık gibi gıdalarda bulunsa da en büyük kaynağının güneş olduğunu unutmayın.

5-Susamadan su için: Tüm organlar su ile çalışır ve vücut kendini su ile temizler. Günde kilo gram başına 30-35 ml su içmeyi ihmal etmeyin.

6-Vücut dengenizi bozmayın: Abur cubur olarak nitelendirilen hazır yiyecekler, hızla kilo aldırırken, kronik hastalıklara yatkınlığı artırıcıdır. Sınırlı tüketmeye çalışın.

7-Bilinçsiz diyet yapmayın: Zayıflama diyetlerinin size uygun olup olmadığını uzmanından öğrenin. Hatalı bir tercih sizi yeme bozukluğuna, kalp krizine veya düzensiz kan şekerine bağlı diyabete sürükleyebilir.

8-Bitki çayı ve baharatları ölçülü tüketin: İçtiğiniz ilaç ya da bir besinle etkileşim gösterebilen bitki çayları ile baharatları bilinçli ve dozunda tüketmeye dikkat edin.

9-Alkolden uzak durun: Akciğer kanseri, astım, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların temelinde yatan alkolden (tabii sigaradan da) uzak durun.