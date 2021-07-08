ABD’de dikkat çeken araştırma: Corona virüsü arkadaşlığı da öldürdü

Corona virüsü salgını hayatın pek çok alanını olumsuz etkilemeye devam ederken, sosyal alanda da büyük yaralar açıyor. Amerikan Girişimcilik Enstitüsü, ABD’de arkadaşlık üzerine bir çalışmaya imza attı. Yapılan ankete göre ABD’de erkekler bir arkadaşlık durgunluğuna girmiş durumda.

Ankette paylaşılan verilere göre yarım düzine yakın arkadaşı olduğunu söyleyen erkeklerin oranı yüzde 55’ten yüzde 27’ye düşerken, hiç yakın arkadaşı olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 3’ten yüzde 12’ye yükseldi. Söz konusu durum en çok bekar erkekleri etkiliyor. Ankete göre her beş bekar erkekten biri hiç yakın arkadaşı olmadığından şikayetçi.

31 YILIN EN BÜYÜK DARALMASI



Rakamlar 1990’lı yıllardan bu yana en büyük sosyal daralmanın yaşandığını ortaya koyuyor. 1990 yılında Gallup araştırmasında, ABD’lilerin yaklaşık üçte biri, üç ya da daha az yakın arkadaşı olduğunu söylerken, yüzde 33’ü de 10 ve daha fazla yakın arkadaşı olduğunu belirtmiş. Hiç yakın arkadaşı olmayanların oranı ise yalnızca yüzde 3’te kalmış.

2021 yılına geldiğimizde üç ya da daha az yakın arkadaşı olanların oranı yüzde 49, 10’dan fazla yakın arkadaşı olanların oranı yüzde 13’e geriledi.

OKUL VE MAHALLE YERİNE İŞTE BULUYORLAR



The Times’ın haberinde anket sonuçlarını yorumlayan uzmanlar, “Amerikalılar geçmişe göre daha geç evleniyor ve coğrafi olarak daha hareket halindeler. Bu iki trend, sosyal izolasyon ve yalnızlık hissiyle güçlü bir bağ içinde. Öte yandan Amerikalılar çalışma saatlerini artırırken, iş için daha fazla seyahat ediyor ve arkadaşlık geliştirecek zamanı bulamıyorlar. Yeni sosyal hayatta, okul ve mahalleye kıyasla iş yerlerinde daha fazla arkadaşlık kuruyor” ifadelerini kullandı.