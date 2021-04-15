Ablası ve yeğenini öldüren virüsü yenip kalbine yenik düştü

Körfez ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Perihan Aydın corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Aydın, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Aydın'ın toprağa verilmesinden bir hafta sonra ise aynı hastalığa yakalanan 58 yaşındaki yeğeni Bahattin Şeker vefat etti.

İkilinin hayatını kaybetmesi sonrasında corona virüse yakalanan Perihan Aydın'ın kız kardeşi Semiha Kayraldağ ise durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi sonrasında virüse karşı mücadelesini kazanarak hastalığı yenen Kayraldağ, kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 2000 yılında emekli olan beş çocuk annesi 58 yaşındaki kadının cenazesi Merkez Mezarlığı’nda kılınan namaz sonrasında toprağa verildi. (İHA)