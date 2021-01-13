Acil tıp uzmanlarından ‘Covid-19 Öyküleri’

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), corona virüsü ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlık çalışanların yaşadıklarını anlatmak adına Covid-19 öykü yarışması düzenledi. Yaklaşık 250’den fazla eserin katıldığı yarışmada dereceye giren öykülere ödül verildi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin belirlediği 20 kişilik jüri üyeleri tarafından seçilen bazı öyküler Prof. Dr. Başar Cander ve Prof. Dr. Cengiz Akıncı tarafından düzenlenip hazırlanarak ‘Covid-19 Öyküleri’ adı altında kitaplaştırıldı. ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ve Covid-19 öykü yarışmasında ikincilik ödülü kazanan Yusuf Emre Bozan, Covid-19 Öyküleri kitabını anlattı.

“BİRBİRLERİNE EMPATİ DUYGUSU YAPSINLAR”

Hikaye yarışmasının düzenleme amaçlarından söz eden Prof. Dr. Başar Cander, “Bu öykü aslında 6 yıl öncesine dayanıyor. Acil servisler hayatımızın hep çok önemli bir parçası. Acil servislere 130 milyona yakın başvurudan bahsediyorduk. Acil servislerle ilgili şikayetler, şiddet olayları, doktorlarla hemşirelerin yaşadıkları bizi acildeki öyküleri yazmaya sevk etti. Amacımız da doktorların, hemşirelerin, hastaların, hasta yakınlarının aynı safta olduğunu göstermekti. Birbirlerine empati duygusu yapsınlar ve neler yaşadıklarını anlatsınlar. Covid pandemisi büyük bir olay. Halkın bizimle birlikte hareket etmesi çok daha büyük önem kazanıyor. Kendi başına gelmeyince insanlar olayın rehavetini anlayamayabiliyorlar. Biz bu yaşananları covid-19 kitabı projesiyle halkımıza açtık.” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ NELER YAŞADIĞINI TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN OLUŞTURDUK”

Cander, “Bu kitapta kendi yakınlarıyla hasta takip edenler, covid-19 nedeniyle hasta olanlar, covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenler bütün bunları birleştiren öyküler geldi. Bunların içerisinde en dramatik ve en güzel ifade edilenleri ayırıyoruz ve ilk olarak onları basıyoruz. Bu şekilde mücadeleye daha çok gayret göstermelerini hedefliyoruz. Biz bu kitabı halkı mücadelenin içerisinde tutmak, doktorların, hemşirelerin neler yaşadığını adeta tarihe bir not düşmek için oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR BAŞINA GELMEDEN TEDBİRİNİ ALSIN”

Covid-19 Öykü yarışmasında ikinci olan ve Covid-19 Öyküleri kitabında öyküsü bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Yusuf Emre Bozan, “Sürecin çok içerisinde olmasam da tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim ve en azından ileriki meslektaşlarımın neler yaşadığını hissediyorum. Hikayemin konusu, yaşlı bir covid-19 hastası amcanın hastaneye gitmesi ve onunla ilgilenen doktorun amcayı ölmüş olan babasına benzetmesini ele alıyor.” dedi. (DHA)