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Afrika’dan geldi, 10 kişiye corona bulaştırdı! Bütün köy karantinada

Afrika’dan Elazığ'daki köyüne gelen şahsın temas ettiği 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köy karantinaya alındı.

Güncellenme: 14:49, 03/02/2021
Haberler Sağlık

Alınan bilgiye göre, Afrika'da çalışan bir vatandaş memleketi Elazığ’ın merkeze bağlı Avcılı köyüne geldi. Şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı.

Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı. Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. (İHA)

Afrika Corona Elazığ
Yayınlanma Tarihi:14:36,