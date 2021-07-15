Aile hekimlerine ek ödeme kararı

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek aşı ödemesi kararı çıktı. Buna göre hekimlere aylık 3 bin, çalışanlara 1500 TL’ye kadar ek ödeme yapılabilecek. Ödeme 3 ay sürecek.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikte şu ifadeye yer verildi:

“1.7.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’ye kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 TL’ye kadar Covid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.”

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