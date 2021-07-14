Akciğer hücreleri bazen büyümelerini veya anormal davranmalarını sağlayan değişikliklerden geçer. Bu değişiklikler, hamartom ve papilloma gibi kanserli olmayan (iyi huylu) tümörlerin oluşumuna yol açabilir. Ancak bazı durumlarda akciğer hücrelerinde meydana gelen değişiklikler kansere neden olabilir.

Akciğer kanseri neden olur?

Sigara, akciğer kanseri için ana risk faktörüdür ve akciğer kanserinin %80’inden fazlasının nedenidir.

Havası çok kirli bir ortamda yaşamak veya radyoaktif mineraller veya asbestle uğraşmayı gerektiren bir işte çalışmak da akciğer kanseri riskini artırabilir. Araştırma, bu risk faktörlerinin akciğer hücrelerinde belirli DNA değişikliklerine nasıl neden olduğuna daha fazla ışık tuttu. Bu değişiklikler anormal hücre büyümesine ve kanserli tümörlerin oluşumuna yol açar.

DNA, hemen hemen tüm hücre fonksiyonları için talimatları içeren genetik materyaldir. Bazı genler (yani DNA’nın parçaları) hücrelerin büyümesini ve bölünmesini düzenler. Daha önce tanımladığımız risk faktörleri , bu genlerde mutasyon olarak da adlandırılan değişiklikleri tetikleyebilir ve bu da kanser gelişimine yol açar. Ek olarak, belirli kanser türlerinin (örneğin meme kanseri, yumurtalık kanseri, kolorektal kanser ve diğerleri) geliştirme riski kalıtsal olabilir. Ancak bilim adamları, birçok akciğer kanserinde, kalıtsal genetik mutasyonların kanserin nedeni olmadığına inanmaktadır.

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Akciğer kanseri, en çok bilinen belirtileri: Genel yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, uzun süreli ateş, baş ağrısı, flebit, kafa karışıklığı ile sinir bozuklukları, parmakların şişmesi.