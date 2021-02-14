Akciğer kanseriyle ilgili umut verici gelişme

İngiltere’de bilim insanları, İngiliz hükümetinden akciğer kanserinden kaynaklanan ölümleri azaltmak için sigara içenlerin rutin olarak bilgisayarlı tomografiyle (BT) tarama yapılmasını talep etti.

Guardian’da yer alan habere göre, ülkede her yıl yaklaşık 48 bin kişiye akciğer kanseri konuluyor ve 35 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. Zor tespit edilen akciğer kanseri genellikle üçüncü ya da dördüncü evrede teşhis ediliyor.

“GERÇEKTEN BÜYÜK BİR GELİŞME”

Bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, bilgisayarlı tomografide geliştirilen yeni yöntemler, akciğer kanserini erken teşhis edilmesinde umut vaat ediyor.

Bilgisayarlı tomografi, insanların akciğerlerde tespit edilen kanserli hücrelerin yüzde 70’ini birinci ya da ikinci aşamada tespit ediyor.

Araştırmanın içerisinde yer alan Dr. Sam Janes, konuya ilişkin “Bu gerçekten akciğer kanseri için büyük bir gelişme. Bu ölümcül kanseri erken tespit etmemizi ve hastaya iyileştirici tedavi sunmamızı sağlıyor” ifadesini kullandı. Janes, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilgisayarlı tomografi taramasının ne kadar etkili olduğunu vurgulamak önemli. Akciğer kanseri kliniğimde her 10 kişiden 7’si, bir doktora görünmesinin ardından tedavi edilemez bir durumda olmuş oluyorlar” dedi.

12 BİN 100 KİŞİNİN KATILDIĞI ARAŞTIRMA

Londra’da yaşları 55 ila 78 arasında değişen ve sigara içen 12 bin 100 insanla yapılan araştırmada, BT taraması kullanılarak 180 akciğer kanseri vakası tespit edildi.

Kanserin tespit edildiği insanların yüzde 70’inde birinci ve ikinci evrede oldukları ifade edildi. Yapılan araştırmanın ardından uzmanlar, hükümetin kanserden kaynaklanan ölü sayısını azaltmak için rutin tarama başlatılması yönünde çağrı yaptı.

Yapılan araştırmada ayrıca birinci veya ikinci aşamada tespit edilen vakaların oranının 2013’te yüzde 19.5 olduğunu, 2019 yılında ise yüzde 29’a yükseldiği belirtildi.

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