Akciğerlere direnç kazandıran besinler

Uzm. Diyetisyen Ayşe Gül Güven anlattı. Coronavirüsten kansere, gripten zatürreye kadar birçok hastalığın tehdit ettiği akciğerlerimizi güçlendirmek mümkün… İşte Ayşe Gül Güven’den o besinlerin listesi…

Nazan DOĞANER HALICI

Mevsim geçişlerinde kendimizi yeterince koruyamadığımız zaman sıcaklık değişikliklerinden etkilenebilen solunum sistemimiz bugünlerde bir de koronavirüsle mücadele etmek zorunda… Ayrıca sigara dumanı ve hava kirliliği gibi çevresel toksinlerin yanı sıra inflamatuar bir beslenme de akciğerlerimize zarar verebilir. “Besleyici değeri zengin bir diyet ise akciğerlere güç katarken, akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını da azaltabilir” diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, akciğerlere güçlendirici özellikleri bilimsel çalışmalarla da ispatlanan besinleri şöyle sıraladı:

– Mor, kırmızı renkli sebze ve meyveler: Antosiyaninler; kuş üzümü, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, kiraz ve kırmızılahanada yüksek oranda bulunur. Bunlardan süper besinler olarak da bahsedilir. Çünkü sebze ve meyvelere kırmızı, mor rengini veren antosiyaninler hücreleri koruyarak kardiyovasküler sağlığı geliştirir, bunama ve kanser riskini düşürebilir. Bu kuvvetli pigmentler akciğeri de oksidatif hasara karşı korur.

– Biber: Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamininden zengindir. C vitamini serbest radikal avcısı da olduğu için özellikle sigara içen bireylerde daha yüksek olan günlük gereksinimi karşılamak için önemli bir besindir. Sadece 1 orta boy tatlı kırmızıbiber tüketmek bile önerilen günlük C vitamini alımının yüzde 170'ini sağlar.

– Pancar: Pancar kökü ve yeşillikleri akciğer fonksiyonuna faydalı olduğu gösterilen nitratlar açısından zengindir. Bunun yanı sıra pancar yeşillikleri akciğer sağlığı için önemli olan magnezyum, potasyum, C vitamini ve karotenoid antioksidanlarıyla doludur.

– Zerdeçal: Güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri sayesinde genel sağlığı geliştirmek için yaygın olarak kullanılır. Kurkumin zerdeçalın en aktif bileşeni olarak görülür ve akciğer fonksiyonunu desteklemek için özellikle faydalı olabilir.

– Zeytinyağı: Polifenoller ve E vitamini gibi inflamasyon önleyici antioksidanları yoğun şekilde içerir. Akdeniz tarzı beslenmede zeytinyağı açısından zengindir. Bu nedenle Akdeniz tarzı beslenme sigara içen, KOAH ve astımı olan kişilerde akciğer fonksiyonunu olumlu yönde geliştirir.

– Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve mercimek: Salatalık yeşillikler, ıspanak ve lahana gibi sebzeler magnezyum mineralinden zenginlerdir. Bir dizi çalışmada daha yüksek magnezyum alımı daha iyi akciğer fonksiyonu ile ilişkilendirilir. Mercimek ise lifli yapısı ve yüksek magnezyum içeriğiyle akciğer sağlığını destekler.

– Elma: Sonbaharla birlikte mevsimi de gelen elmanın sağlığımıza birçok yönden faydası vardır. Elma tüketimi daha düşük KOAH, astım ve akciğer kanseri görülme riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni elmadaki kuvvetli flavonoidler ve C vitamini gibi yüksek olan antioksidan kapasitesiyle ilgili olabilir.

– Domates: Sarı, turuncu, kırmızı sebze ve meyvelere rengini veren karotenoid antioksidanları akciğer sağlığını korur ve geliştirir. Likopen bunların en meşhurlarındandır ve domates ve domates salçası gibi ürünlerde yüksek oranda bulunur. Domates ve ürünlerinin tüketimi solunum yolu enfeksiyonu riskini düşürebilir ve akciğer fonksiyonunu geliştirebilir.

– Hamsi, ton, sardalya: Omega-3 zengini bu balıklar, güçlü bir antioksidan olan selenyumu da yüksek oranda içerir. Araştırmalar yüksek selenyum alımının akciğer kanserine karşı korumaya, astımlı kişilerde solunum fonksiyonlarını iyileştirmeye ve bağışıklık fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

– Yeşil çay ve kahve: Yeşil çayın akciğer fonksiyonunu bozan skarlaşma (yara) ile karakterize bir hastalık olan pulmoner fibrozis hastalarında dokuların skarlaşmasını engellediği gösterilmiştir. Kafeinli ve antioksidan özelliğiyle kahve de kan damarlarını açıcı özellik göstererek astımlı kişilerde semptomları azaltabilir.