Aksaray’ın başını İngiltere’den gelen mutant virüs yaktı

İngiltere'den gelen mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 il arasında yer alan Aksaray'da sıfıra yakın vaka sayısı artış göstererek kenti kırmızı kategoriye taşıdı. Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birisi olan kentte gurbetçi sayısının da oldukça fazla olması, bulaş özelliği fazla olan mutasyonlu virüsün hızla yayılımını sağladı.

Vaka sayıları artan ilde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun “Devlet millet el ele, korona ile mücadele” başlığı ile başlattığı seferberlik kapsamında kentte etkin bir mücadele yürütülüyor. Seferberlik, tedbir ve önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Yenikent beldesi ve yine merkeze bağlı Çavdarlılar köyünün karantina altına alınmasının ardından bugün de 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak daha 5 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantinaya alınan mahalle, sokak ve caddelerde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Cadde ve mahalleye giriş çıkışlar tamamen kapatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karantina bölgelerinde 24 saat nöbet tutuyor. Karantina bölgelerinde ne araç, ne de yaya giriş çıkışlarına kesinlikle izin verilmiyor. Tedbirler kapsamında Aksaray Hayvan Pazarı da 2 hafta süreyle kapatıldı. (İHA)