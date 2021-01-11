Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara hijyen çantası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın dostu çalışmalarla kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile iş birliği yaparak kadın sağlığını önceleyen bir projeyi başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in kırsal mahallerinde yaşayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası dağıtıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliği ile Başkent'teki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sağlık projesi başlattı. Kadın sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası dağıtıyor. 14 ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, kadınları aynı zamanda şiddete karşı mücadele konusunda da bilinçlendiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında ilk etapta 14 ilçede bin 300 kadına hijyen açısından ihtiyaç duydukları malzemeler teslim edildi.