Ankara’da 80 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 80 yaş üstü vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından Ankara’da 80 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile birlikte sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını oldu.

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Çankaya ilçesinde oturan Muammer (83) ve Fatma (85) Yılmaz çifti, 100’üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezinde corona aşısı oldu. Fatma Yılmaz aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

“HERKES AŞI OLSUN”

Akile (83) ve Nazım Tunçbilek (83) çifti de çocukları ile birlikte aile sağlığı merkezine başvurarak aşı oldu. Akile Tunçbilek, aşının hastalığı alıp gitmesini temenni ederek, aşı grubuna dahil edilmelerine sevindiklerini ifade etti. Tunçbilek, “Şimdilik ağrı sızı yok. Torunlarımızla inşallah bundan sonra vakit geçirebiliriz. Aşıyı herkese tavsiye ederiz. Ölüm gelirse öyle de, böyle de öleceğiz. ‘Vurulduk iyi geldi’ deriz. O kadar aşı geldi, vurulsun diye çabalandı. Bizim milletimizin de bunu uygulaması lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)