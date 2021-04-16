‘Ankara’da yoğun bakımlar alarm veriyor!’

Ankara Tabip Odası, kentte yoğun bakımlar için alarm verdi. Hastaların günlerce acil servislerde takip edildiğini öne süren Ankara Tabip Odası, yetkililere çağrıda bulundu.

“İLERİ DERECEDE SOLUNUM SIKINTISI OLANLAR ACİL SERVİSLERDE BEKLİYOR”

Ankara Tabip Odası, kentteki yoğun bakımlarla ilgili şu tespitleri paylaştı:

“Covid-19 tanısı alan ve oksijen satürasyonları düşük, solunum sıkıntısı ileri derecede olan; yataklı servislerde ve yoğun bakımlarda yatırılarak takip gereken hastalar günlerce rezervuarlı maskeli olarak oksijen desteği alarak acil servislerde takip ediliyor.”

“YAŞAM MÜCADELESİ UYGUN OLMAYAN KOŞULLARDA SÜRÜYOR”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yoğun bakım doluluk oranlarına da dikkat çeken Ankara Tabip Odası, yetkililere şöyle seslendi:

“Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 diyen sağlık otoritesine çağrımızdır; o halde bu hastalar günlerce acil servislerde neden takip ediliyor ve rezervuarlı maske ile yaşam mücadelesini uygun olmayan koşullarda sürdürüyorlar.

Bu tablonun sorumluları özveri ile sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri değildirler, sizlersiniz. Ya topluma karşı olan siyasi sorumluluğu yerine getirin ya da 84 milyonu suçlamayın. Gereğini yapın.”