Antalya’da vaka sayısındaki artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tabloyu açıkladı. Tabloya göre Antalya'da 6-12 Mart verilerinde 95.16 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 13-19 Mart tarihleri arasında 119.18'e yükseldi.

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta’da da vaka sayılarındaki artış devam ediyor. 6-12 Mart tarihleri arasında kentte 100 binde vaka sayısı 61.09 iken bu rakam 13-19 Mart arasında 74.49'a yükseldi.

Burdur'da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısındaki düşüş sürüyor. Kentte 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki tabloda 105.21 olan vaka sayısı 6-12 Mart arasında 86.49'a düşmüştü. 13-19 Mart verilerinde Burdur'daki 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 72.26'ye geriledi. (İHA)