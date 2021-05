Araştırmalar meyve ve sebze tüketiminin stresi azalttığını ortaya çıkardı

Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nden araştırmacılar, 25 ila 91 yaşları arasındaki 8.600’den fazla insanın meyve ve sebze tüketimi ile stres seviyeleri arasındaki bağlantıyı inceledi. Her gün en az 470 g meyve ve sebze tüketenlerin, 230 g’ın altında tüketenlere göre %10 daha düşük stres seviyelerine sahip olduğunu buldular.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) göre; ortalama bir yetişkinin meyve veya sebze porsiyonu 80 gr kadar. Çalışmada bu miktar artırılarak günde yaklaşık altı porsiyon ile stres seviyesinin azaltılabileceği öne sürüldü. Baş araştırmacı Simone Radavelli-Bagatini, çalışmanın meyve ve sebzeler açısından zengin diyetlerin zihinsel sağlığı güçlendirdiğini söyledi.

HER 10 KİŞİDEN 1’İ RUH SAĞLIĞI SORUNU YAŞIYOR

Radavelli-Bagatini, “Daha fazla meyve ve sebze tüketen kişilerin, daha az stresli olduklarını gördük. Bu da diyetin zihinsel sağlıkta önemli bir rol oynadığını gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, ruh sağlığının dünya çapında artan bir sorun olduğunu ve Birleşik Krallık’ta her dört kişiden birinin her yıl bir tür ruh sağlığı sorunu yaşadığını vurguladı. Bu yeni çalışmanın yazarlarına göre, küresel olarak da her 10 kişiden yaklaşık 1’i bir tür ruh sağlığı bozukluğu yaşıyor.

Radavelli-Bagatini, bir miktar stresin normal kabul edildiğini, ancak uzun süreli maruz kalmanın zihinsel sağlığı önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi: “Uzun vadeli ve yönetilemeyen stres, kalp hastalığı, diyabet, depresyon ve anksiyete gibi bir dizi sağlık sorununa neden olabilir” dedi ve gelecekte ruh sağlığı sorunlarını önlemenin ve hafifletmenin yollarının bulunması gerektiğini ekledi.

Sağlıklı beslenmenin ruh sağlığı ile ilişkili olduğu bilinse de NHS, Birleşik Krallık’taki insanların sadece %28’inin günde önerilen beş porsiyon meyve ve sebzeyi tükettiğini belirtiyor.

HER YAŞ GRUBU İÇİN GEÇERLİ

Radavelli-Bagatini ruh sağlığı ve sağlıklı beslenmenin her yaştan insan için geçerli olduğunu vurguluyor: “Önceki çalışmalar meyve ve sebze tüketimi ile genç yetişkinlerde stres arasındaki bağlantıyı gösteriyordu; ancak ilk kez her yaştan yetişkin için benzer sonuçları görüyoruz.”

Radavelli-Bagatini, temel besinlerin bu bağlantıyı açıklamada bir faktör olabileceğini söylüyor: “Sebzeler ve meyveler, iltihabı ve oksidatif stresi azaltabilen ve dolayısıyla zihinsel sağlığı iyileştiren vitaminler, mineraller, flavonoidler ve karotenoidler gibi önemli besinler içerir. Vücuttaki iltihaplanma ve oksidatif stres, anksiyete ve ruh halinin düşmesine yol açabilecek bilinen faktörler.”