Aşı olan profesör çift corona virüse yakalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Metintaş ile aynı hastanenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan eşi Prof. Dr. Selma Metintaş ve çocukları corona virüse yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandıklarını duyurdu. Hiperaktif, zihinsel engelli çocuklarına maske taktıramamaları nedeniyle hastalığa yakalandıklarını ifade eden Metintaş paylaşımında, “Çoğunuz biliyorsunuz, zihin engelli bir oğlum var, hiperaktif. Maske taktıramıyoruz. Önce o hastalandı. Tabii yakın bakımı nedeniyle iki gün sürekli yanak yanağa temas ettik. Hasta ve tam bakımlık zihin engelli oğlumuzdan uzak dururmuyuz. Çok yüksek virüs yükü aldık. Sonra da Selma ve ben hastalandık. Çok şükür oğlum iyileşti, Selma da daha iyi. Benim akciğerlerim biraz fazla etkilendi. Bu nedenle yeni iki ilaç için hastanedeyim. Çok şükür bugün öğleyin rahatladım. Inşallah iyiye gider ve şifa bulurum” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Ocak ayında eşi Prof. Dr. Selma Metintaş ile birlikte Çin menşeli Sinovac aşısı olduklarını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, paylaşımında vatandaşları da aşı konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Muzaffer Metintaş paylaşımında şunları dedi:

“Sonuçta kanaatim şu: Temas yoğunluğu fazla olunca aşı yeterli korumayı yapamıyor. Hâlâ maske, mesafe ve kısa süreli temas kritik husus. Aşı hastalığı engellemiyor, ağırlığı, yoğun bakım ve ölüm riskini azalabiliyor.”

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Ocak ayında eşi Prof. Dr. Selma Metintaş ile birlikte Sinovac aşısını vurulurken çekilmiş olduğu fotoğrafları da paylaşarak, “Ne güzel, ne kadar gerekli; bugün aşımızı olduk çok şükür. Şimdi hem mesleki hem sosyal hayatımızda daha yüksek morale sahibiz. Haydi aşıya! Aşı olmayanlara şaşkınlıkla bakıyorum; na akla hizmet? Bu arada ilk gün sistem çok başarılı işledi. Sorumluları kurtuluyorum” ifadelerini kullanarak herkesin aşı olması konusunda uyarmıştı.

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