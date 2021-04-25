Aşı olan rehavete kapılmasın, ‘süper bulaştırıcı’ olarak virüs taşıyabilir  

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşı olan kişilerin ‘süper bulaştırıcı’ olarak virüsü yayma riski olduğu konusunda uyardı. Prof. Aydın, şunları söyledi:

– Corona virüs bulaşan insanların hepsi hasta olmuyordu. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve süper bulaştırıcı oluyordu. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve süper bulaştırıcı olarak kalıyordu. Bu kişiler toplumda vardı. O yüzden test sayılarını çoğaltın, süper bulaştırıcıları yakalayın ki topluma virüs dağıtmaya devam etmesin.

BAŞKALARINA BULAŞTIRABİLİRLER

– Şimdi geldiğimiz noktada, aşı olan vatandaşlarımız da tıpkı süper bulaştırıcılara benzer şekilde kendi hasta olmadıkları halde mikroorganizmayı boğazlarında taşıyıp başkalarına bulaştırabilirler. Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım. Virüsü alıp başkalarına taşıyabiliriz. Yapılan aşılar boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil.

GÜNEY AFRİKA VE GÜNEY AMERİKA VARYANTLARI DA VAR

– Ülkemizde en baskın olan İngiliz varyantı virüs. Ama bunun dışında Güney Afrika ve Güney Amerika varyantlarının az sayıda da olsa var olduklarını biliyoruz. Bu virüslerin bulaşıcılığı hem artırdıkları hem de Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının aşıdan az etkilendiklerini biliyoruz. Aşılı olsanız da zaten boğazınıza yerleşecek virüse karşı savunmanız yok anlamındadır. Bu risk yüksektir ve aşılı ile aşısız kişilerin bir araya gelmesi durumunda virüsün bulaşabileceğini unutmamak gerekir. (DHA)

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