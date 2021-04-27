Aşı olmak istemeyenleri telefonda ikna ediyorlar

Sağlık Bakanlığı’nca corona virüsü aşı sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayanlar için ikna timleri oluşturuldu. Ekipler, vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek çeşitli yöntemlerle ikna çalışmasını sürdürüyor.

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, kent genelinde şu ana kadar 200 bin doz aşı uyguladıklarını belirterek, aşı merkezlerinde hem Biontech hem de Sinovac aşısının mevcut olduğunu söyledi.

VATANDAŞLARI EVLERİNE GİDEREK AŞILIYORUZ

Aşı merkezlerine gitme imkanı olmayan yatalak hastaları evlerinde aşıladıklarını belirten Dr. Bütün, şunları söyledi: Aşıya karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belirli seviyede bilgi karmaşasından kaynaklı minimal direnç var. Biz bundan haberdar olduğumuz ölçüde aile hekimlerimiz üzerinden olmak istemeyen kişilerin bilgilerini alıyoruz. İl sağlık müdürlüğümüz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz bünyesinde çağrı merkezlerimiz var. Öncelikle telefonla görüşerek kişilerin aklındaki soru işaretlerini giderme yoluyla aşı uygulamalarını yapmaları konusunda yönlendiriyoruz. (DHA)