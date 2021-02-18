Aşı olmak isteyen yaşlılara toplu ulaşım engeli

Sağlık Bakanlığı'nın geçen Cumartesi gününden itibaren başlattığı kitlesel aşılamada yaşanan sıkıntılara, 65 yaş üstünün toplu ulaşım araçlarını kullanma sorunu eklendi. Bakanlığı Cumartesi günü 5 dakikaya bir randevuyu 10 dakikaya çıkarması ASM'lerde bir nebze rahatlama sağlarken, aşı dağıtımındaki sıkıntının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Cuma günü için bir çok ilde bazı randevuların iptal edildiği, randevusu iptal edilenlerin önümüzdeki hafta için de randevu alamadıkları öğrenildi.

RANDEVU DEĞİŞİKLİKLERİ HASTALARA BİLDİRİLMELİ

TTB, AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Sağlık Bakanlığı hafta sonunda sisteme eklediği 5 dakika arayla verilen randevuları iptal etti. Ancak bazı hastalara bilgi gitmediği için randevuları var diye geliyor. Bu durumda aşılarını yapamıyoruz. Randevusu iptal edilenlere yeni randevu da açamıyoruz. Hafta sonunda randevular için nasıl bilgilendirme yapıldıysa, aynı şekilde randevu iptal ve değişikliklerinde de vatandaş bilgilendirilmeli” diyerek yaşlıların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

ULAŞIM SORUNU

Yaşlılar, 65 yaş üstü hastaların otobüslere alınmadıkları için hastanelere gidemediğini söyleyen Kırımlı, “Hastalar hastanelere gidemediği için ASM’lere yöneliyor. Hem ASM'lerde yoğunluk oluyor, hem de bu karda kışta yürüyerek gelmek zorunda kalıyorlar. Bu insanlar bir yıldır evde kalmışlar zor bir yıl geçirmişler. Torunlarına çocuklarına sarılmak, bu işten kurtulmak, aşı olmak istiyor. Sağlık Bakanlığı veya Hıfzıssıhha Kurulları aşıya gitmek isteyen yaşlıların otobüse binebilmeleri için bir karar alsın. Özellikle hafta sonu aşılama hızı çok düşüyor” diyerek özellikle hafta sonlarında hastanelere gitmelerinin kolaylaştırılmasını istedi.

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AŞI STOKU SORUNU YAŞANIYOR

Kırımlı, ASM'lere aşıların günlük geldiğini belirterek, bazı illerde aşı stoku sorunu yaşandığını söyledi. Kırımlı, “Aşılar eksik geliyor, başka illerden takviye yapılıyor. Muğla, Gaziantep, İzmir, İstanbul'da Salı günü aşılar gelinceye kadar hastalarımızı bekletmek zorunda kaldık. ASM'lerde yoğunluk yapmamaya çalışıyoruz. Ama kolay değil. 14 Milyon aşı geldi deniliyor, ama anladığımız kadarıyla henüz hepsi kullanıma açılmadı. Sağlık İl Müdürlükleri, ASM'ler büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak bu tür sıkıntılar yaşanmaması için doğru ve şeffaf bilgilendirme olmalı” ifadelerini kullandı.