‘Aşı olmayana kız yok’ diyen Prof. Sönmez’e suç duyurusu

Adıyaman’da Tüketiciler Birliği Derneği Kahta Şubesi Onursal Başkanı Mehmet Öztürk, Prof. Bingör Sönmez’in katıldığı bir televizyon kanalında aşı yaptırmak istemeyenlerin hain olduğunu, onlara kız bile verilmeyeceğini söylemesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

Prof. Sönmez’in aşının imalatçısı gibi davrandığını kaydeden Öztürk, “Benim aşı yaptırmamam vatan haini olduğum anlamına gelmez, her aşı yaptıran vatansever, aşı yaptırmayan da hain değildir. Ben aşı yaptırmıyorum diye vatan haini değilim. Vatan haini olmadım ve olmayacağım. Şüpheli aşı yaptırmak istemeyenleri hedef tahtasına koymuş, aşı yaptırmak istemeyenleri aşağılanmış, ayrıştırılmış, ağır ithamlarda bulunarak vatan haini olarak ilan etmiştir. Bu nedenle şüpheli hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması için suç duyurusunda bulunma gereği hasıl olmuştur” dedi. (İHA)

PROF. SÖNMEZ NE DEMİŞTİ?

FOX TV’nin canlı yayınına katılan Prof. Bingür Sönmez, şunları söylemişti: Kimseyi aşı olması için zorlayamayız. Ama “ben aşı yaptırmam” diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi dairelere giremeyecekleri. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız, aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar, başka çaremiz yok.