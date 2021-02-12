Aşı sistemi çöktü, binlerce yaşlı bekliyor

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşılaması için devreye soktuğu aşı programının çöktüğünü ve yurt genelinde tüm Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) aşılamanın durduğunu söyledi.

SÖZCÜ'ye açıklama yapan Kırımlı, “Aşıla programı çalışmadığı için Aile Hekimleri olarak aşı yapamıyoruz, hastalarımıza randevu veremiyoruz. Sistem çalışmadığı için gelen vatandaşın aşı hakkının olup olmadığını bilmiyoruz. Hastanın yaşını biliyoruz, aşı sırasının geldiğini biliyoruz, ancak sisteme girmeden aşı yapamıyoruz, yoksa aşının hesabını soracaklar. Böyle olunca tüm Türkiye'de kilitlendik kaldık” dedi.

“BİNLERCE YAŞLI KARDA, SOĞUKTA BEKLİYOR”

Aşı yapılabilecekken gelen yaşlı hastaların beklediğini söyleyen Kırımlı, “Bu gün daha önce randevularını almış 160 bini ASM'lerde olmak üzere, diğerleri sağlık çalışanı 300 bine yakın aşı yapıldı. Çok daha fazla aşı yapılabilecekken hastalar karda soğukta bekliyor. Aşıları yapıp barkodu sonradan girmeyi düşündük, ama o da sıkıntılı, 24 saat içerisinde sistem düzelmez de aşıyı giremezsek aşının hesabını vermek zorundayız” diyerek kimsenin ne yapılması gerektiğiyle ilgili açıklama yapmadığını söyledi.

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“RANDEVU SİSTEMİ DE SIKINTILI”

Aynı sorunun randevu sisteminde de yaşandığını, insanların randevu almada sıkıntı yaşadığını söyleyen Kırımlı “Bizim bilgisayarlarımızda aşı için kullandığımız ve sıkıntı yaşanmayan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi var. Ve hiçbir sorun yaşanmıyordu. Covid-19 aşılaması için ayrı bir program geliştirdiler. O bizi engelliyor. Sadece aşı sistemi değil, randevu sistemi de çalışmıyor. Ne 182 yanıt veriyor, ne HRS randevu veriyor. Gelenlerin adını deftere yazıyoruz. Eğer sistem çalışmaya başlarsa onları hafta sonunda randevuya yazabiliriz. Ama sistem gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hepsi yaşlı insanlar gelip soruyor, randevu yok, aşıla çalışmıyor diyoruz onları geri gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

“İNSANLARIN ÖLDÜĞÜ DÖNGÜYE GİRMEK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Kırımlı, bu gün yapılan aşıların nisan başında koruma sağlayacağını belirterek, daha fazla insanın ölmemesi için sistemli çalışma gerektiğini söyledi. Kırımlı, “Tüm karmaşaya, organizasyon bozukluklarına, bekleme alanı yetersizliği, insan eksikliğine rağmen günde 500 bin aşıyı ASM'lerde rahat rahat yaparız. Yapamıyorsak bu bizden kaynaklanan bir sorun değil. Bakan günde 1.5-2 milyon aşı yapabiliriz diyorsa, biraz daha gayret etsin biraz daha uğraşıp, daha fazla insanın ölmemesi için şu meseleyi çözsün. Aşı da gelmiş madem yapalım aşıları. Martta, nisanda bir salgın dalgası gelecekse, bu gün yaptığımız aşı nisanın başında korumaya başlayacak. Mutasyon da yaygın. Bu gerçekten ölüm kalım meselesi. Binlerce insan öldü. Martta, nisanda ölmeyebilir. İnsanların öleceği bir döngüye girmek zorunda değiliz. Aşımız var, aşı yapacak insan var, aşı olacak insanlar var. Sistem çalışacak ki yapabilelim” dedi.