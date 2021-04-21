‘Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur’

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, corona virüsü vaka sayıları artarken, aşının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Aşı oldum, bana bir şey olmaz” anlayışının da doğru olmadığını belirten Çamlı, şunları söyledi:

– Aşı, belki hastalıktan tam olarak korumasa da ağır hastalık ya da ölümleri engellemede yüzde 100 etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşı olanlar belki hasta olabilirler fakat yoğun bakıma girme veya vefat etme risklerinin çok daha azalacağını biliyoruz. O yüzden aşı olanların rehavete kapılmadan pandemi kurallarına çok katı halde uymaları gerekmektedir. ‘Aşı oldum, bana bir şey olmaz’ anlayışı oldukça yanlış.

GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMAYIN

– Ancak şu anda elimizde bir silah var, o da aşı. Hangi aşı olduğuna bakmaksızın bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu konuda olası tereddütleri de yetkililerin gidermesi gerekiyor. Kamuoyuna aşı olunması yönündeki telkinlerin devam etmesi gerekiyor. Aşı, bir tercih değil toplumsal sorumluluktur. Aşı olarak sadece kendinizi değil yakın çevremizle toplumdaki kişileri de koruyacağımızı unutmayalım.

– Hastalığın nasıl yayıldığını biliyoruz. Özellikle kontrolsüz kalabalıklar, kapalı ortamlar, ev içi bulaşlar önemli rol oynuyor. O yüzden gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, kalabalıklara girilmemeli. Kutlama ve törenler gibi ev içi ziyaretlere katılmamamız gerekiyor. Aşı olsak bile maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. (DHA)



İlginizi Çekebilir TTB: Aşı yok, randevu yok, algı yönetimi var

İlginizi Çekebilir Uzmanlar çift kat formülünü açıkladı: Cerrahi maskenin üzerine kumaş maske