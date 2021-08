Aşı yaptıranlar da çok dikkatli olmalı

Aşılanan bazı kişilerin “Bir daha virüsle karşılaşmayacağım ya da bulaştırmayacağım” düşüncesiyle hareket ettiğine dikkat çeken Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, “Bu çok yanlış” dedi.

NAZAN DOĞANER HALICI

Ülkemizde de 2021 yılı başından itibaren aşılanmanın başlamasıyla birlikte hem hastalığı geçirerek hem de aşılanarak oluşan toplumsal bağışıklık da belli bir seviyeye ulaştı. Ancak 1 Temmuz'daki normalleşme ve aşılanmayla birlikte maske-mesafe ve hijyen kuralları neredeyse unutuldu. Üstelik aşılanma hızı yavaşlarken, aşı yaptıran kişilerin bazıları ‘Artık bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmeye başladı. Ancak bu düşüncenin çok yanlış olduğunu belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, onları şöyle uyardı:

REHAVETE KAPILMAYIN

Hem doğal hem de aşıyla gelen bağışıklığın miktar ve süre olarak kişiden kişiye değiştiğini gördük. Yapılan çalışmalarla, kişiden kişiye farklı olmak kaydıyla, bağışıklığın en fazla 9-11 ay sürebildiği ortaya çıktı. Bu nedenle aşılanmak bizi asla rehavete sürüklememeli. Üstelik enfeksiyon geçirenler de hastalığa yeniden yakalanabilir. Dolayısıyla aşılananlar da hafif de olsa yeniden enfeksiyon geçirebileceklerini unutmamalı ve önlem almaktan vazgeçmemeli.

Altın kural maske mesafe ve hijyen

Aşının yanı sıra virüsün bulaşmasını önlemek için alınabilecek en önemli önlemler “maske, mesafe ve hijyen” olmaya devam ediyor. Bu nedenle kapalı alanlar gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka mesafeye dikkat edilmeli ve maske kesinlikle çıkartılmamalı. Bu alanlar havalandırılmalı. Bununla birlikte açık alanlarda da kapalı alana göre daha düşük olmakla birlikte virüsün bulaş riski vardır. Bir arada olduğumuz ortamlardaki kişilerin bağışık olup olmadığını bilemediğimiz gibi herkesin her an virüsü taşıyabileceği ve bunu da aktarabileceği risk göz önünde tutulmalı. Açık alanlarda da maksimum önlemler alınmalı. Yeni Delta mutasyonunun da bulaş riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Şu an en yaygın mutant virüs Delta olduğu için de mesafemiz 1.5 metreden, 2 metreye çıktı.

Kampüs ziyaretlerinde nelere dikkat edilmeli?

Öte yandan YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih tanıtım günleri kapsamında üniversitelere yönelik ziyaretler artmaya başladı. Çok sayıda üniversite adayı ebeveynleriyle birlikte geleceklerini şekillendirecek üniversiteleri görmek, seçecekleri bölümlerle ilgili bilgi almak için kampüslerin yolunu tuttu. Özellikle içinde bulduğumuz dönemde bireysel ve kurumsal olarak önlemlerin alınması gerekir. Hem başlayacak akademik yıl hem de tercih süreci için tüm önlemler yeniden gözden geçirilmeli. Kapılarda gerek HES kodu gerekse ateş kontrolüyle risk taşıyabilecek kişilerin kampüs alanına girişleri kontrol altına alınmalı. Kampüs içinde teması en aza indirecek, kapalı alanlarda kalabalık şekilde bulunmayı önleyecek gerekli altyapı çalışmaları yapılmalı. Mesafeye uyum için işaretleme ve uyarılar oluşturulmalı.