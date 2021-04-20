Aşıdan kaçanları böyle uyardı: Gün gelecek bulamayacağımız zamanlar olacak

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne yol açan corona virüsü vakaları son günlerde Türkiye'de yeniden artışa geçti. Alınan kısıtlama kararının ardından vaka sayılarında yüzde 2 oranında düştüğü gözlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Özlenen Özkan, üniversite hastanesindeki son durumu açıkladı. Hastanede yatmakta olan hastalar arasında yaş oranının giderek düştüğünü belirterek, daha çok 40-50 yaş arasında hastaları görmeye başladıklarını söyledi:

VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

– Corona virüs, genç nüfusa kadar indi. Bunun birkaç nedeni var. Aşıya ulaşmak her ülke için çok kolay değil maalesef. İnsanların aşılama istekleri az. Mutasyon da çok etkili. Maske kullanımımız olması gerektiği gibi değil. Bunların hepsi virüsün genç nüfusa inmesinde çok etkili oldu. Geçen seneye baktığımız zaman maalesef yoğun bakım yaş oranı düştü. 40-50 yaş arası daha ağır vakalar görmeye başladık. Çünkü 55-60 yaş arası aşılandı, etkilerini görmeye başladık. İsrail'de de görüldüğü üzere artık onlar maskeyi bıraktılar neredeyse bunun tek nedeni aşı olmaları. Aşıya gönüllü olmak, aşı yaptırmak çok kıymetli bu anlamda. Maalesef hastaların yaş ortalaması düştü.

AĞIR HASTALIĞI KESİNLİKLE ÖNLÜYOR

– En başından beri söylediğim bir cümlem var. Ya aşı olacağız ya corona. Aşı sırası gelip aşı olmayan insanlar, corona olmayı göze almışlardır. Bilim insanlarının, doktorların gözlemlediği net bir şey var. Aşı kesinlikle ağır hastalığı önlüyor. Bu net. Hâlâ coronanın varlığına inanmayanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Maske kullanımına bağlı olarak grip vakaları çok azaldı. Maske, bu tür hastalıklarda koruyucu oluyor. O kadar çok insanı kaybediyoruz ki corona virüsten dolayı. Yoğun bakımda yatan hastalar nefes almak istiyor, nefes açlığı çekiyorlar.

HER ÜLKEDE FARKLILIK GÖSTERİYOR

– Bütün dünyada hangi aşıyı olursanız olun, aşının en büyük amacı sizi ağır hastalıktan koruması. Yine gözlemlerimiz ve duyduklarımız kadarıyla her aşı için bu söz konusu. Aşı olan vatandaşlar, kesinlikle maskelerini çıkartmasınlar. Yüzde 60-70 aşılanmadığı sürece maskeden uzaklaşmamız zor gözüküyor. Aşının koruma oranı her ülkede farklılık gösteriyor. Brezilya'da aşı grubu farklıydı, Türkiye'de farklı, Çin'de farklı. Aşı yapılan hastaların sayısı da farklı ama gözlemlediğimiz kadarıyla en kötü yüzde 55-60, yüzde 87 arasında bir rakam söyleniyor ülkeden ülkeye farklı olmakla beraber. Aşı şuan için tek çıkar yolumuz.

AŞIDAN BAŞKA BİR ŞANSIMIZ YOK

– Antalya'nın maviye dönmesi için biraz daha zamanımız var. Bayramdan sonraya konuşmak daha net olur ama şuan için konuşmak çok doğru değil. Hala ölümlerde artış var. Tam bir kapanma ve aşının hızlı olması ile daha pozitif konuşabiliriz. Aşıdan neden korkulduğunu anlamıyorum. Aşıdan korkmayalım, aşı olalım. Elimizde aşıdan başka bir silahımız yok. Bunun kıymetini bilelim. Gün gelecek aşıyı da bulamayacağımız zamanlar olacak. İnşallah Türk aşısı biran önce piyasaya girer. Sıkıntılar o zaman biraz daha azalacak. Dünyanın her ülkesinde aşı yok. Şanslıyız aslında. Bu şansı tepiyoruz. Biran önce aklımız başımıza gelirde aşı oluruz. (DHA)

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